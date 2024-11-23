Видео: Муслим Салихов в зрелищном стиле отправляет Кэньань Суна в нокаут

Сегодня, 23 ноября, в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) 40-летний российский полусредневес Муслим Салихов брутально нокаутировал китайского бойца Кэньань Суна.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеозапись этого момента.

Напомним, для Салихова эта победа стала уже второй подряд в 2024 году. Всего за его плечами 21 победа при 5 поражениях. Послужной список Суна теперь состоит из 22 побед при 8 поражениях.

Начал свою профессиональную карьеру Салихов в 2011 году, но в UFC попал в 2017-м. За чуть более семи лет Салихов провёл под эгидой UFC 12 поединков (8 побед и 4 поражения).