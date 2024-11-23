Пётр Ян единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду на UFC Fight Night 248

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где в главном событии шоу бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Поединок стартовал в довольно высоком темпе, где Ян преимущественно работал в стойке, а Фигейреду делал упор на борьбу в партере. В середине поединка Ян отправил ударом на настил Фигейреду, но не смог развить успех, чтобы завершить бой досрочно, и поединок продолжился.

В четвёртом раунде уже Фигейреду был близок к тому, чтобы одержать досрочную победу после точного встречного удара в голову Яна, которым отправил его на настил, но Ян быстро перехватил инициативу и перевёл поединок в заключительный, пятый раунд.

Бой продлился всю дистанцию, судьи выставили следующий счёт: 50-45 (трижды) в пользу Яна.

Для Яна эта победа стала второй подряд в 2024 году. Всего же на его счету 23 проведённых боя (18 побед при 5 поражениях). Фигейреду же потерпел четвёртое поражение в карьере за 29 поединков. Кроме этого, за его плечами имеется 24 победы и одна ничья.