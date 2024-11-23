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Петр Ян победил Дейвисона Фигейреду на UFC Fight Night 248 в Макао

Пётр Ян единогласным решением судей победил Дейвисона Фигейреду на UFC Fight Night 248
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Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где в главном событии шоу бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Поединок стартовал в довольно высоком темпе, где Ян преимущественно работал в стойке, а Фигейреду делал упор на борьбу в партере. В середине поединка Ян отправил ударом на настил Фигейреду, но не смог развить успех, чтобы завершить бой досрочно, и поединок продолжился.

В четвёртом раунде уже Фигейреду был близок к тому, чтобы одержать досрочную победу после точного встречного удара в голову Яна, которым отправил его на настил, но Ян быстро перехватил инициативу и перевёл поединок в заключительный, пятый раунд.

Бой продлился всю дистанцию, судьи выставили следующий счёт: 50-45 (трижды) в пользу Яна.

Для Яна эта победа стала второй подряд в 2024 году. Всего же на его счету 23 проведённых боя (18 побед при 5 поражениях). Фигейреду же потерпел четвёртое поражение в карьере за 29 поединков. Кроме этого, за его плечами имеется 24 победы и одна ничья.

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