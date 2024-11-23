«Разоблачение этого ублюдка — вопрос времени». Махачев — о приговоре Макгрегора

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на решение Высокого суда Дублина признать виновным легендарного бойца UFC ирландца Конора Макгрегора в изнасиловании.

«Разоблачение этого грязного ублюдка было вопросом времени. Алкоголик, наркоман + насильник. Будет ещё много фактов, поверьте мне!» — написал Махачев в социальных сетях.

Макгрегор избежал тюремного заключения и обязан выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, на данный момент Конор Макгрегор провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, где добился 22 побед и потерпел шесть поражений. Ранее сообщалось, что ирландец должен был встретиться с Майклом Чендлером, однако этот бой так и не состоялся.