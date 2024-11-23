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Ислам Махачев отреагировал на зрелищный нокаут Муслима Салихова в бою с Суном

Ислам Махачев отреагировал на зрелищный нокаут Муслима Салихова в бою с Суном
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на зрелищный нокаут в исполнении 40-летнего российского полусредневеса UFC Муслима Салихова, который он реализовал в первом раунде поединка с Кэньань Суном в основном карде турнира UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).

Во второй половине стартового раунда поединка Салихов мощнейшим ударом ногой с разворота (спининг-киком) поразил голову Суна и отправил его в глухой нокаут.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Кэньань Сун — Муслим Салихов (W)
23 ноября 2024, суббота. 15:40 МСК
Муслим Салихов
Окончено
KO
Кэньань Сун

«Всегда опасен», — написал Махачев под опубликованной видеозаписью момента нокаута на своей странице в социальных сетях.

Салихов одержал свою вторую победу в 2024 году. В предыдущий раз Салихов подобным ударом одерживал победу в ноябре 2022 года над португальским бойцом Андре Фиальо.

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