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Петр Ян — Дейвисон Фигередо — российский флаг

Пётр Ян вышел на бой с Фигейреду с российским флагом
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вышел на бой с бразильским атлетом Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC Fight Night 248 в Макао с российским флагом под трек Ноггано «Стволок за поясок».

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Фото: Кадр из трансляции

Это первый поединок Петра Яна после победы на UFC 299 над китайцем Сонг Ядонгом.

Поединок между российским бойцом и бразильским проходит в данные минуты в Макао. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» проводит прямую трансляцию события, которая доступна по ссылке ниже.

UFC Fight Night 248. Прямая текстовая трансляция «Чемпионата».

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