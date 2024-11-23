Джо Роган назвал момент, когда Конор Макгрегор разрушил свою карьеру

Известный комментатор UFC и стендап-комик американец Джо Роган назвал момент, когда бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор «самоуничтожил» свою карьеру.

«Конор во многом уничтожил себя из-за денег. Он принял бой с Флойдом Мейвезером, заработал на этом кучу денег, а затем долго не возвращался в ММА. С тех пор он уже не тот парень. Думаю, на него повлияли деньги, вечеринки. Это просто дико. Но когда Конор был в расцвете сил, он был чёртовым убийцей», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, Макгрегор провёл последний бой по правилам ММА в июле 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.