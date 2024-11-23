Пётр Ян: хочу реванш с Мерабом Двалишвлили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил о желании провести реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира.

«Я чувствовал, что веду по раундам. Но один раз меня уже очень сильно опрокинули, всё бывает. До нашего боя Мераб говорил, что Фигейреду является главным претендентом на пояс. Что ты теперь скажешь, когда я побил главного претендента? Хочу реванш с Двалишвили», — сказал Пётр Ян после боя.