Мераб Двалишвили: я впечатлён выступлением Петра Яна

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили прокомментировал выступление бывшего чемпиона UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна в поединке с экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Что за бой! Я впечатлён выступлением Петра Яна этим вечером», — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.