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Опубликованы судейские записки боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Опубликованы судейские записки боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
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Опубликованы судейские записки поединка между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоялся на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).

Все трое судей отдали все пять раундов российскому бойцу.

Фото: UFC

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.

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