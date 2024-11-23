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Пётр Ян снова станет чемпионом UFC?

Пётр Ян снова станет чемпионом UFC?
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Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) состоялся поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Российский боец победил единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли Пётр Ян снова стать чемпионом UFC?

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.

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