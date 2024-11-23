Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили: давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе

Мераб Двалишвили: давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили отреагировал на вызов бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе», — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.

Бой между Мерабом и Петром состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Материалы по теме
Ян накормил бразильца жуткими ударами! Шикарная победа россиянина
Ян накормил бразильца жуткими ударами! Шикарная победа россиянина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android