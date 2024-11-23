Мераб Двалишвили: давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили отреагировал на вызов бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.

«Давай сделаем это, Пётр Ян. Я готов к тебе», — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.

Бой между Мерабом и Петром состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.