Фоторепортаж с боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248, который прошёл в Макао (Китай), состоялся поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию фоторепортаж о событиях в октагоне:

Российский боец победил представителя Бразилии единогласным решением судей. Для него эта победа стала второй подряд.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.