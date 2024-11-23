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Андрей Корешков отреагировал на победу Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду

Андрей Корешков отреагировал на победу Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков отреагировал на победу бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна над экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Поединок зрелищный, хороший, насыщенный моментами. Оба – техничные бойцы. Соперник показал хороший бой. Близкими были первый и четвёртый раунды. Даже бразилец где-то получше выглядел в этих раундах. Но судьи посчитали, что все пять забрал Ян. Интересный бой. Пётр показал неплохую пластику в борьбе. И Фигейреду неплохо бил моментами. Неплохой бой», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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