Андрей Корешков отреагировал на победу Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков отреагировал на победу бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянина Петра Яна над экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Поединок зрелищный, хороший, насыщенный моментами. Оба – техничные бойцы. Соперник показал хороший бой. Близкими были первый и четвёртый раунды. Даже бразилец где-то получше выглядел в этих раундах. Но судьи посчитали, что все пять забрал Ян. Интересный бой. Пётр показал неплохую пластику в борьбе. И Фигейреду неплохо бил моментами. Неплохой бой», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.