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Андрей Корешков оценил шансы Яна в возможном бою с Двалишвили

Андрей Корешков оценил шансы Яна в возможном бою с Двалишвили
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков оценил шансы бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна в потенциальном реванше с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.

«Всё зависит от того, в какой форме будет Пётр. Он прекрасно знает, что делает Двалишвили. Шансы есть. Но не знаю, дадут ли ему этот бой. Там Умар Нурмагомедов очень неплохо идёт. Кажется, что Петру дадут претендентский бой. С О’Мэлли тоже шансы есть. Я считаю, что Ян выиграл первый бой, но его засудили. Думаю, после этого поединка Пётр будет только добавлять», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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