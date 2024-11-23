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Пётр Ян: мой реванш с Двалишвили будет совершенно другим. Мераб, давай сделаем это

Пётр Ян: мой реванш с Двалишвили будет совершенно другим. Мераб, давай сделаем это
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян считает, что его реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили будет совершенно другим.

«Рад своей победе. Фигейреду крепкий парень, чемпионского калибра. Он бывший чемпион, а чтобы стать чемпионом, нужно пройти через многое. После простоя и травмы я вернулся, и рад, что победил.

Что, если не дадут титульник? Пока не знаю, не могу сказать, с кем бы я хотел подраться. Больше вопрос к матчмейкерам. С кем они решат, с тем и будем драться. А так, что О’Мэлли, что Сэндхагена я побил.

Двалишвили впечатлён моим боем? Мераб, давай сделаем это. Я готов обсуждать наш реванш. Уверен, это будет совершенно другой бой», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.

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