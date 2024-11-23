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Пётр Ян не получил бонус по итогам турнира UFC Fight Night 248

Пётр Ян не получил бонус по итогам турнира UFC Fight Night 248
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Бонусы в размере $ 50 тыс. в номинации «Лучшее выступление вечера» по итогам турнира UFC Fight Night 248, который состоялся на арене Макао (Китай), получили:

«Лучшее выступление вечера» – Муслим Салихов, Габриэлла Фернандес, Мин Ши, Миньян Чжан.

В главном поединке турнира бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян победил экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильца Дейвисона Фигейреду единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Для российского бойца эта победа стала второй подряд.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

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