«Новый год не начался, а фейерверки раздают». Пётр Ян — про свой нокдаун

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поделился мыслями о том, что экс-обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду отправил его в нокдаун во время боя, который состоялся на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Поединок завершился победой Беспощадного единогласным решением судей.

«Когда он попал и был нокдаун, я подумал: «Новый год-то ещё не начался, а фейерверки уже раздают». Был такой лёгкий, секундный потряс, но я в принципе был в адекватном состоянии, сразу поднялся, начал двигаться. Это жёсткий спорт, можно пропустить удар, можно сломаться, бывает всякое. Тут каждый соперник жёсткий, он может удивить тебя в любую секунду. Нельзя расслабляться. Будет большим опытом», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.