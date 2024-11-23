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«Новый год не начался, а фейерверки раздают». Пётр Ян — про свой нокдаун

«Новый год не начался, а фейерверки раздают». Пётр Ян — про свой нокдаун
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поделился мыслями о том, что экс-обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду отправил его в нокдаун во время боя, который состоялся на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Поединок завершился победой Беспощадного единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян (W)— Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Дейвисон Фигейреду

«Когда он попал и был нокдаун, я подумал: «Новый год-то ещё не начался, а фейерверки уже раздают». Был такой лёгкий, секундный потряс, но я в принципе был в адекватном состоянии, сразу поднялся, начал двигаться. Это жёсткий спорт, можно пропустить удар, можно сломаться, бывает всякое. Тут каждый соперник жёсткий, он может удивить тебя в любую секунду. Нельзя расслабляться. Будет большим опытом», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.

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