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Ян ответил, имеет ли он преимущество над победителем возможного боя Ядонг — Нурмагомедов

Ян ответил, имеет ли он преимущество над победителем возможного боя Ядонг — Нурмагомедов
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян ответил, есть ли у него преимущество над победителем потенциального поединка между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сонг Ядонгом.

«Есть ли у меня преимущество над победителем возможного боя Умара и Сонг Ядонга? Ну Сонг как может биться за пояс, если я его побил? Он мой младший брат сейчас, дорогу старшим сначала», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248, который прошёл в Макао (Китай), состоялся поединок между Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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