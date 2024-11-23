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Пётр Ян ответил, хочет ли он видеть сына бойцом ММА

Пётр Ян ответил, хочет ли он видеть сына бойцом ММА
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян ответил, хотел ли бы он видеть своего сына бойцом смешанных единоборств.

«Что, если сын захочет стать бойцом? Хочу, чтобы мои дети и вообще все дети занимались спортом. Мой сын хочет быть как папа. Самый лучший пример — наглядный припер. Я не против этого», — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира.

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