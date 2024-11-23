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Пётр Ян: апперкоты недооценивают. Они ювелирные, голова подлетает, сопли летят. Красиво

Пётр Ян: апперкоты недооценивают. Они ювелирные, голова подлетает, сопли летят. Красиво
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поделился своими мыслями об апперкотах.

«Апперкоты — мои любимые удары. Мы с тренером над ними много работаем. Эти удары невидимые, но очень эффективные, их очень недооценивают в смешанных единоборствах, в боксе, везде. Он такой маленький, ювелирный, голова подлетает, сопли летят. Красиво, скажите?» — сказал Ян на пресс-конференции после турнира.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира.

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