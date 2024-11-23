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Копылов: отличная работа Яна. Возвращение пояса UFC в Россию — вопрос времени

Копылов: отличная работа Яна. Возвращение пояса UFC в Россию — вопрос времени
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Роман Копылов поздравил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна с победой над экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Поздравляю Петра Яна с победой! Отличный бой, уверенная победа над серьёзным соперником. Второй поход за титулом продолжается. Возвращение пояса в Россию — лишь вопрос времени», — сказал боец команды «Рать» Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок между Яном и Фигейреду состоялся на турнире UFC Fight Night 248. Беспощадный победил единогласным решением судей.

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