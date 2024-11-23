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Ислам Махачев отреагировал на выступление Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейреду

Ислам Махачев отреагировал на выступление Петра Яна в бою с Дейвисоном Фигейреду
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на выступление бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна в бою с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Махачев опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором сообщается о победе Петра Яна, а также добавил эмодзи 🔝.

Фото: Скриншот из профиля Ислама Махачева в социальных сетях

Пётр победил Дейвисона единогласным решением судей. Их поединок был главным событием на турнире UFC Fight Night 248.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.

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