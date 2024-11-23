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Статистика боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: удары, процент точности

Статистика боя Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: удары, процент точности
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Представлена статистика поединка между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоялся на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай).

Россиянин нанёс 121 акцентированный удар. Фигейреду, в свою очередь, нанёс 65 акцентированных ударов.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.

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