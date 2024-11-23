Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили назвал дату, когда хотел бы провести реванш с Петром Яном

Мераб Двалишвили назвал дату, когда хотел бы провести реванш с Петром Яном
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили назвал дату, когда хотел бы провести реванш с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Пётр, погнали, чёрт возьми. 8 марта. Турнир UFC 313 в Лас-Вегасе», — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.

Бой между Мерабом и Петром состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Материалы по теме
Такой Пётр снова станет чемпионом. Ян вернулся и готов мстить обидчикам
Такой Пётр снова станет чемпионом. Ян вернулся и готов мстить обидчикам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android