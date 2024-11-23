Мераб Двалишвили назвал дату, когда хотел бы провести реванш с Петром Яном

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили назвал дату, когда хотел бы провести реванш с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Пётр, погнали, чёрт возьми. 8 марта. Турнир UFC 313 в Лас-Вегасе», — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.

Бой между Мерабом и Петром состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.