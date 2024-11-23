Оленичев: доминирующее возвращение Яна. Главное, чтобы Мераб согласился на бой

Боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Олег Оленичев оценил выступление бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) соотечественника Петра Яна в бою с экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Бой завершился победой Яна единогласным решением судей.

«Всё, как я и прогнозировал. Поначалу немного аккуратничал, а затем начал явно разбивать своего соперника. На таком высоком уровне такое доминирующее выступление. Против такого серьёзного соперника. Думаю, что пояс скоро вернётся в Екатеринбург.

Возвращение после такой травмы, доминирующее возвращение. Человек вернулся, он заряжен. Ждём пояс. Главное, чтобы Мераб согласился на бой. На таком уровне, такая космическая конкуренция. Там лучшие из лучших. Крутой бой, прямо смотрел и радовался. Даже не переживал, просто Петя его переехал», — сказал Оленичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.