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Пётр Ян объяснил, почему сказал, что в UFC некоторые его бои судили некорректно

Пётр Ян объяснил, почему сказал, что в UFC некоторые его бои судили некорректно
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян объяснил, почему в интервью после боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду сказал, что в североамериканской лиге некоторые его бои судили некорректно.

«Я чувствовал по раундам, плюс угол мне говорил, что там четыре раунда мы точно забрали. Опять же, были случаи, прецеденты, когда ты не знаешь, что будет в конечном итоге», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира.

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