Салихов: готов подраться до Рамадана со Стивеном Томпсоном. Проверим, чьё кунг-фу лучше

Боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), россиянин Муслим Салихов рассказал, что хотел бы подраться до начала Рамадана с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американцем Стивеном Томпсоном.

«Готов до Рамадана выйти [в октагон], поскольку этот бой у меня случился удачно, без травм. Поединок с Суном получился не тяжёлым. Подготовка была тяжёлая, но она мне только в пользу идёт. Хотелось бы [подраться] со Стивеном Томпсоном и проверить, чьё кунг-фу лучше», — сказал Салихов в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, сегодня, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248 в Макао российский боец нокаутировал китайца Кэньань Суна в первом раунде.