Результаты турнира UFC Fight Night 248

Сегодня, 23 ноября, в Макао (Китай) состоялся турнир UFC Fight Night 248, который возглавил поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянином Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.

Пётр Ян победил Дейвисона Фигейреду единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45).

Сяонань Янь победила Табату Риччи единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Муслим Салихов победил Кэньань Суна нокаутом (раунд 1, 3:49).

Габриэлла Фернандес победила Цун Ван удушающим приёмом (Rear-Naked Choke) (раунд 2, 3:49).

Карлос Ульберг победил Волкана Оздемира единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Миньян Чжан победил Османа Диаса техническим нокаутом (раунд 1, 2:25).

Су Ёун Ёу победил Цзелэиси Баэргэна единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Дон Хун Чхве победил Кирандипа Сингха Сахоту нокаутом (раунд 1, 2:36).

Мин Ши победила Сяоцань Фэн нокаутом (раунд 3, 0:46).

Карлос Эрнандес победил Ньямжаргала Тумендемберела раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Лонир Кавана победил Хосе Очоа единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Лун Сяо победил Куанга Ле нокаутом (раунд 3, 1:28).

Николас Мотта победил Махешата Хайсаера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).