Иржи Прохазка сообщил, когда и с кем проведёт следующий поединок в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка сообщил на своей странице в социальных сетях, что проведёт свой следующий поединок против экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг американца Джамала Хилла на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«Это бои, это радость — быть живым и создавать лучшую версию себя. Давай сделаем это!» — написал на своей странице в социальных сетях Прохазка.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, чешский боец разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Алекса нокаутом во втором раунде.