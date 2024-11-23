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Иржи Прохазка сообщил, когда и с кем проведёт следующий поединок в UFC

Иржи Прохазка сообщил, когда и с кем проведёт следующий поединок в UFC
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка сообщил на своей странице в социальных сетях, что проведёт свой следующий поединок против экс-обладателя титула UFC в категории до 93 кг американца Джамала Хилла на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе (США).

«Это бои, это радость — быть живым и создавать лучшую версию себя. Давай сделаем это!» — написал на своей странице в социальных сетях Прохазка.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, чешский боец разделил октагон с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился победой Алекса нокаутом во втором раунде.

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