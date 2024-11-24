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«Справедливость восторжествует!» Макгрегор — о признании его виновным в изнасиловании

«Справедливость восторжествует!» Макгрегор — о признании его виновным в изнасиловании
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Бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что будет оспаривать решение суда, который ранее признал его виновным по делу о сексуальном насилии.

«Двое мужчин ложно обвинены. Один оправдан, другой скоро будет оправдан! Поздравляю Джеймса Лоуренса с абсолютным оправданием! Мы знаем, что произошло той ночью! Все присутствующие знают, но это было проигнорировано. Каждое заявление лиц, присутствовавших в ту ночь, было проигнорировано. И все они оспаривали ложь Никиты!

Как в эту ложь поверили, я никогда не узнаю. Суд чувств и мнений, промытые людям мозги через основные средства массовой информации. Мы ещё не закончили. Далеко не закончили. Никаких шансов. Мы боремся! Справедливость и правда восторжествуют!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор обвинялся в том, что в декабре 2018 года он вместе со своим другом Джеймсом Лоуренсом в Дублине подверг сексуальному насилию свою знакомую Никиту Ни Лаймхин. Макгрегор не отрицал половой контакт, однако настаивал, что всё было по обоюдному согласию. В ходе судебных разбирательств он также признался, что в тот день употреблял наркотические вещества.

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