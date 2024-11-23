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«Я боялся его!» Тайсон Фьюри — о том, почему не смотрел на Усика во время стердауна

«Я боялся его!» Тайсон Фьюри — о том, почему не смотрел на Усика во время стердауна
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Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не смотрел на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Я боялся его! Поэтому и не мог на него смотреть», — сказал Тайсон Фьюри в интервью на YouTube-канале TNT Sports Boxing.

Напомним, поединок между Фьюри и Усиком состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.

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