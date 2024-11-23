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«Не удивлён». Умар Нурмагомедов — о желании Мераба Двалишвили драться с Петром Яном

«Не удивлён». Умар Нурмагомедов — о желании Мераба Двалишвили драться с Петром Яном
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Топовый и непобеждённый боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов отреагировал на то, что действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили хочет драться с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг Петром Яном.

«Не удивлён. Если бы я был на месте Мераба, то тоже не хотел бы драться с собой. Он прав, что боится», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 23 ноября, на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай) состоялся поединок между Петром Яном и экс-обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Российский боец победил единогласным решением судей.

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