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Шакур Стивенсон не сможет подраться с Уильямом Сепедой 22 февраля в Саудовской Аравии

Шакур Стивенсон не сможет подраться с Уильямом Сепедой 22 февраля в Саудовской Аравии
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Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец Шакур Стивенсон не сможет провести запланированный на 22 февраля в Саудовской Аравии бой против мексиканского обладателя временного титула Уильяма Сепеды. Причиной тому стала травма руки, которую получил Сепеда в своём последнем поединке против Тевина Фармера. Об этом сообщает президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

«У Сепеды травма. Повредил руку. Собираемся перепланировать дату, ведь Сепеда хочет именно этот бой», — приводит слова Гомеса ESNews.

Также Гомес отметил, что Стивенсон, несмотря на отмену боя с Сепедой, всё же выступит в этот день в Саудовской Аравии. В соперники рассматривается кандидатура экс-чемпиона мира во втором полулёгком весе Джо Кордины, с которым Стивенсон также планировал подраться в октябре 2024 года, но тогда руку травмировал Шакур.

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