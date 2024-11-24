Видео: одноклубники и фанаты Петра Яна бурно встретили его после победы над Фигейреду

Одноклубники и фанаты экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна встретили его бурными овациями сразу после поединка на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай), где он победил единогласным решением судей бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе бразильца Дейвисона Фигейреду.

Напомним, 23 ноября в главном событии турнира UFC Fight Night 248 Ян провёл напряжённый поединок с Фигейреду, но по итогам пяти раундов никто из судей не сомневался в победе россиянина. Все трое судей единогласно выставили счёт 50:45 в его пользу.

Таким образом, Ян одержал уже вторую победу в уходящем 2024 году.