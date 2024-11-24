Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка и Джамал Хилл проведут бой на UFC 311

Иржи Прохазка и Джамал Хилл проведут бой на UFC 311
Комментарии

На пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 248 президент UFC Дана Уайт официально объявил о том, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка сразится с другим бывшим обладателем этого пояса Джамалом Хиллом на турнире UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Прохазка свой последний бой проводил в июне 2024 года, где потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от ныне действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

Что касается Хилла, то он предыдущий поединок провёл в апреле 2024 года и также был нокаутирован в первом раунде всё тем же Перейрой.

Материалы по теме
Иржи Прохазка сообщил, когда и с кем проведёт следующий поединок в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android