Иржи Прохазка и Джамал Хилл проведут бой на UFC 311

На пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 248 президент UFC Дана Уайт официально объявил о том, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка сразится с другим бывшим обладателем этого пояса Джамалом Хиллом на турнире UFC 311, который пройдёт 18 января в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Прохазка свой последний бой проводил в июне 2024 года, где потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от ныне действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

Что касается Хилла, то он предыдущий поединок провёл в апреле 2024 года и также был нокаутирован в первом раунде всё тем же Перейрой.