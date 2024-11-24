Джордж Камбосос готов заменить Сепеду в бою против Шакура Стивенсона

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос выразил готовность провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBC Шакура Стивенсона 22 февраля в Саудовской Аравии вместо выпавшего с этой даты Уильяма Сепеды, который получил травму.

«Все фанаты хотели увидеть бой Стивенсона с Сепедой, но раз пока это невозможно, я бы с удовольствием заменил Уильяма в бою со Стивенсоном. У Сепеды был отличный, но тяжёлый бой с Фармером, и было сразу понятно, что ему необходимо хорошее восстановление после такой битвы», — приводит слова Камбососа Boxing Scene.

Напомним, Шакур Стивенсон свой следующий бой планирует провести 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но его соперник на этот бой пока не определён.