Жозе Альдо впечатлился поединком Петра Яна против Дейвисона Фигейреду

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Альдо остался доволен просмотром поединка между экс-чемпионом легчайшего дивизиона россиянином Петром Яном и экс-чемпионом наилегчайшей весовой категории UFC Дейвисоном Фигейреду.

«Это был потрясающий бой! Посмотрел его на одном дыхании и не заметил, как пролетели эти пять раундов», — написал Альдо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 23 ноября, в Макао (Китай) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где в главном событии шоу Ян победил Фигейреду единогласным решением судей по итогам пяти раундов.