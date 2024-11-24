Видео: Алекс Перейра станцевал с k-pop группой в Южной Корее

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прилетел в Южную Корею, где принял участие в танце с известной местной танцевальной k-pop группой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео этого момента.

Перейра свой последний бой провёл в октябре 2024 года, где одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде над Халилом Раунтри и успешно отстоял свой титул.

Всего же на счету Перейры на данный момент 14 проведённых поединков, и в 12 из них он одержал победы (10 досрочно) всего при двух поражениях.

На просторах интернета ходят слухи, что в 2025 году Перейра может провести бой против действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе Джона Джонса.