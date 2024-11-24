«Что ты за человек?» Двалишвили отреагировал на сообщение от Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили отреагировал на сообщение, оставленное в его адрес с аккаунта Умара Нурмагомедова. Мераб предположил, что его написал не Умар, а его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Умар может победить его — вот почему он его избегает», — оставлено сообщение в аккаунте Умара Нурмагомедова.

Двалишвили тут же отреагировал: «Что ты за человек? Ты позволяешь своему менеджеру говорить всякую хрень за себя в Х (бывший Twitter)?» — добавил Мераб.

Умар же опроверг догадки Двалишвили, что первое сообщение написал не он, а его менеджер. «Объясняю для чайников: использование своего имени в разговоре о себе – это просто способ привлечь внимание или выделить то, что вы говорите. Вот и всё, ничего сложного», — написал Нурмагомедов.

Напомним, что Умар свой последний бой провёл в августе 2024 года, где единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена.