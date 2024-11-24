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Белал Мухаммад: мой прогноз на бой Яна против Фигейреду был верным

Белал Мухаммад: мой прогноз на бой Яна против Фигейреду был верным
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад прокомментировал победу экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна над бывшим чемпионом наилегчайшего дивизиона Дейвисоном Фигейреду, отметив, что перед этим поединком сделал верный прогноз.

«Мой прогноз на бой Яна против Фигейреду был верным, я ожидал победы Яна. Но Пётр всё равно работал поразительно чётко в этом бою, и я был впечатлён его работой», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 23 ноября в Макао (Китай) Ян победил Фигейреду единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Все трое судей выставили одинаковый счёт 50:45 в пользу россиянина.

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