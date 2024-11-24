Анатолий Токов высказался о победе Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду

Экс-боец Bellator, российский средневес Анатолий Токов дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

«Хороший был бой. Фигейреду не подарок. Он дал серьёзный отпор. Немного подседал, но затем снова был опасен. Нормальная заруба была. Дейвисон заднюю вообще не давал, всё перетерпел, всё выдержал. Был опасен до самого конца. Показал хороший уровень. По мне, Пётр забрал все раунды. Он был интереснее», — сказал Анатолий Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 23 ноября в Макао (Китай) в главном событии турнира UFC Fight Night 248 Ян победил Фигейреду единогласным решением судей.