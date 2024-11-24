Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анатолий Токов высказался о победе Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду

Анатолий Токов высказался о победе Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду
Комментарии

Экс-боец Bellator, российский средневес Анатолий Токов дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

«Хороший был бой. Фигейреду не подарок. Он дал серьёзный отпор. Немного подседал, но затем снова был опасен. Нормальная заруба была. Дейвисон заднюю вообще не давал, всё перетерпел, всё выдержал. Был опасен до самого конца. Показал хороший уровень. По мне, Пётр забрал все раунды. Он был интереснее», — сказал Анатолий Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 23 ноября в Макао (Китай) в главном событии турнира UFC Fight Night 248 Ян победил Фигейреду единогласным решением судей.

Материалы по теме
Белал Мухаммад: мой прогноз на бой Яна против Фигейреду был верным
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android