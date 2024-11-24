Анатолий Токов оценил шансы Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили

Бывший боец среднего дивизиона Bellator Анатолий Токов высказался по поводу возможного поединка экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против действующего обладателя этого пояса Мераба Двалишвили.

«Ян в чемпионской гонке. Он будет только добавлять. У Петра очень хорошие шансы против Мераба. Он опасный ударник. И борьба у него на уровне. Фигейреду пытался бороться в первом раунде. А потом понял, что доминации никакой нету. Мне было бы очень интересно посмотреть на поединок Яна с Двалишвили», — сказал Анатолий Токов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 23 ноября в Макао (Китай) в главном событии турнира UFC Fight Night 248 Пётр Ян победил единогласным решением судей бразильского экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.