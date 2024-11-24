Хоакин Бакли: уверен, что буду доминировать над Ковингтоном весь бой

Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли поделся ожиданиями от предстоящего поединка против своего соотечественника Колби Ковингтона, с которым сразится на турнире UFC on ESPN 63.

«Он утверждает, что его не нокаутировали, что его не финишировали, и он прав – его не выключали до бессознательного состояния. Я ненавижу доводить дело до решения судей. Я всегда стремлюсь завершить бой досрочно, всё делаю ради этого, так что посмотрим. Я точно знаю, что покажу доминирующее выступление против Колби Ковингтона, которое не оставит вопросов о победителе. Думаю, после такой победы мне должны дать бой за титул», — приводит слова Бакли Middle Easy.

Напомним, турнир UFC on ESPN 63 состоится 14 декабря в Тампе (США).