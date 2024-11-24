«Я — человек, которого ты боишься». Умар Нурмагомедов обратился к Мерабу Двалишвили

Не знающий поражений российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов обратился к действующему чемпиону UFC в этом дивизионе Мерабу Двалишвили, с которым у них возникла словесная перепалка под постом Мераба на его странице в социальных сетях. В своей публикации Двалишвили вызвал на реванш экс-чемпиона UFC Петра Яна.

«Я — человек, которого ты боишься. Твоё тело начинает дрожать от одного только упоминания моего имени. А твоё сердце начинает биться быстрее», — написал Умар, обращаясь к Двалишвили в социальных сетях.

«Трус – это человек, который испытывает чрезмерный, иррациональный и парализующий страх перед потенциальной опасностью, трудностями или обязанностями, и избегает действий или ситуаций, требующих решительности, мужества или самопожертвования», — добавил Нурмагомедов.

Двалишвили завоевал свой титул в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей американца Шона О'Мэлли.