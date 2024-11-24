Кай Асакура: победа над Пантожей сделает меня звёздным бойцом UFC

Японский боец наилегчайшего дивизиона UFC Кай Асакура дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона в этом весе Александра Пантожи, с которым возглавит турнир UFC 310.

«Я немного отличаюсь от других бойцов наилегчайшего дивизиона, у меня есть возможность извлечь выгоду из одного из его промахов и усыпить его. Это то, к чему я стремлюсь, и думаю, именно это делает мой вызов в данном титульном бою отличным от любого другого. Победа над Пантожей сделает меня звёздным бойцом UFC», — приводит слова Асакуры MMA Junkie.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.