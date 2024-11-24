Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кай Асакура: победа над Пантожей сделает меня звёздным бойцом UFC

Кай Асакура: победа над Пантожей сделает меня звёздным бойцом UFC
Комментарии

Японский боец наилегчайшего дивизиона UFC Кай Асакура дал комментарий по поводу предстоящего поединка против действующего чемпиона в этом весе Александра Пантожи, с которым возглавит турнир UFC 310.

«Я немного отличаюсь от других бойцов наилегчайшего дивизиона, у меня есть возможность извлечь выгоду из одного из его промахов и усыпить его. Это то, к чему я стремлюсь, и думаю, именно это делает мой вызов в данном титульном бою отличным от любого другого. Победа над Пантожей сделает меня звёздным бойцом UFC», — приводит слова Асакуры MMA Junkie.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
Полный список участников турнира UFC 310
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android