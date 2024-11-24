Нганну: Джонс ничего не получит от поединка с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну считает, что действующему обладателю титула UFC в категории до 120 кг американцу Джону Джонсу не надо драться с англичанином Томом Аспиналлом.

«Он [Джон Джонс] сказал, что ему не нужен этот бой [с Томом Аспиналлом]. И если посмотреть на ситуацию — это действительно так. Джон ничего не получит от этого поединка, кроме денег. А Тому Аспиналлу этот бой даст всё», — приводит слова Нганну портал TMZ.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича.