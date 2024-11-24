Двалишвили: Пётр Ян — самый достойный претендент в легчайшем весе

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили считает бывшего чемпиона UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна наиболее достойным претендентом на свой пояс.

«Сейчас [Пётр] Ян — самый достойный претендент в легчайшем весе. Погнали. Реванш Ян против Мераба», — приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в X (Ранее Twitter).

23 ноября на турнире UFC FIght Night 248 российский боец одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду. Их бой был главным событием турнира. Для россиянина эта победа стала второй подряд.