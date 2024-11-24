Джон Джонс назвал своего величайшего бойца в истории ММА

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс с уважением высказался в адрес легендарного бойца UFC бразильца Андерсона Силвы, а также признал его величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Если в юности я боготворил Андерсона Силву, то сейчас сравнялся с ним по количеству финишей в титульных боях. Это просто нереально. Я рос, наблюдая за его величием и мечтая однажды достичь хотя бы части того, что он сделал. Разделить эту честь с человеком, которым я так сильно восхищался, — выше всяких слов. Всегда с уважением и благодарностью к моему личному величайшему бойцу в истории ММА», — написал на своей странице в социальных сетях Джонс.