Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс назвал своего величайшего бойца в истории ММА

Джон Джонс назвал своего величайшего бойца в истории ММА
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс с уважением высказался в адрес легендарного бойца UFC бразильца Андерсона Силвы, а также признал его величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Если в юности я боготворил Андерсона Силву, то сейчас сравнялся с ним по количеству финишей в титульных боях. Это просто нереально. Я рос, наблюдая за его величием и мечтая однажды достичь хотя бы части того, что он сделал. Разделить эту честь с человеком, которым я так сильно восхищался, — выше всяких слов. Всегда с уважением и благодарностью к моему личному величайшему бойцу в истории ММА», — написал на своей странице в социальных сетях Джонс.

Материалы по теме
Джонс — величайший! Но с молодыми «хищниками» ему не справиться
Джонс — величайший! Но с молодыми «хищниками» ему не справиться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android