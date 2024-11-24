Анкалаев: с кем бы хотел подраться — с Джонсом или Перейрой? Оба очень сладкие десерты

Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев ответил, с кем бы хотел бы подраться — с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой или с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«Если есть шанс подраться либо с Джонсом, либо с Перейрой? Оба очень сладкие десерты. Но Перейра чемпионом моего дивизиона, поэтому я бы выбрал его», — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед чемпионатом мира по ММА.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Анкалаев победил сербско-австрийского бойца UFC Александара Ракича единогласным решением судей.