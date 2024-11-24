Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев: с кем бы хотел подраться — с Джонсом или Перейрой? Оба очень сладкие десерты

Анкалаев: с кем бы хотел подраться — с Джонсом или Перейрой? Оба очень сладкие десерты
Комментарии

Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев ответил, с кем бы хотел бы подраться — с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой или с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«Если есть шанс подраться либо с Джонсом, либо с Перейрой? Оба очень сладкие десерты. Но Перейра чемпионом моего дивизиона, поэтому я бы выбрал его», — сказал Анкалаев на пресс-конференции перед чемпионатом мира по ММА.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Анкалаев победил сербско-австрийского бойца UFC Александара Ракича единогласным решением судей.

Материалы по теме
Анкалаев заигрался в трэш-токера. Новый образ россиянина всех утомляет
Анкалаев заигрался в трэш-токера. Новый образ россиянина всех утомляет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android