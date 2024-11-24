Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал о состоянии своего здоровья.

«Последние три недели были очень тяжёлыми, но сегодня я получил хорошие новости. Врач сказал, что палец выглядит хорошо, рана полностью зажила, поэтому я начал понемногу бегать. Осталось только десять дней принимать антибиотики, а 1 декабря мне снимут катетер, и всё закончится. Теперь я вижу финишную прямую. Это потрясающе», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.

Напомним, бой между Белалом и непобеждённым казахским бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым должен был возглавить турнир UFC 310. Однако спустя несколько дней Мухаммад был вынужден сняться в виду проблем со здоровьем.